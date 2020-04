Rendsburg

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ( LBV.SH) startet nach Ostern (14. April 2020) mit dem Ersatzbauneubau der Eiderbrücke an der Bundesstraße 77 bei Rendsburg.

Die B 77 verläuft hier vierspurig und ist eine wichtige Bedarfsumleitung für die zentrale Autobahn A 7: Insbesondere bei witterungsbedingten Teilsperrungen der Rader Hochbrücke werden leere LKW und Wohnwagen über die B 77 umgeleitet. Die Planungen sind so aufeinander abgestimmt, dass die Fertigstellung der Eiderbrücke vor Baubeginn der neuen Rader Hochbrücke im Jahr 2023 erfolgen soll.

Anzeige

Neue Verkehrsführung ab 14. April

Am 14. April geht es los mit dem Aufbau der neuen Verkehrsführung: Hierfür werden in Teilabschnitten in beiden Fahrtrichtungen die Überholstreifen abgesperrt, um Arbeitsraum für das Durchtrennen der Betonschutzwand in der Fahrbahnmitte zu schaffen.

Danach wird der Verkehr aus Richtung Schleswig über die neu geschaffene Mittelstreifenüberfahrt vor der Eiderbrücke auf die Gegenfahrbahn verschwenkt, sodass auf der Fahrbahn in Richtung Itzehoe-Schleswig jeweils auf einer Spur in Gegenrichtung gefahren wird. Diese Verkehrsführung soll bis zum Bau einer Behelfsbrücke für etwa ein Dreivierteljahr aufrechterhalten werden. Dabei gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde.

Lesen sie auch:B 77 wird für drei Jahre zur Baustelle

Nach der Fertigstellung läuft der Verkehr dann vierspurig auf der Behelfsbrücke, wobei für einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung stehen. Während dieser Zeit wird das alte Bauwerk abgerissen und die neue Eiderbrücke gebaut.

Koloss mit 71 Metern Länge und 22 Metern Breite

Die neue Brücke wird eine Länge von 71 Metern und eine Breite von 22 Metern haben. Hierfür werden 48.000 Kubikmeter Boden, 3.000 Kubikmeter Beton und 550 Tonnen Stahl verarbeitet. Die Kosten des Projekts betragen rund 22 Millionen Euro.

Die beteiligten Unternehmen und Behörden haben für die gesamte Bauphase ein Konzept erarbeitet, das Vollsperrungen jedenfalls planmäßig vermeidet, sodass auf eine Verkehrsumleitung durch Rendsburg verzichtet werden soll.

Dazu sind laut LBV bereits im Vorfeld zahlreiche Arbeiten geleistet worden, wie etwa Leitungsverlegungen sowie Einrichtung ökologischer Schutzflächen, die auch während der Bauarbeiten nicht berührt werden dürfen.

Mehr aus Rendsburg lesen Sie hier.