Bekommt Nortorf ein Teldec Schallplattenmuseum im ehemaligen Kesselhaus der Schallplattenfabrik? Ein Bürgerentscheid steht am 6. Oktober 2019 an. Der Förderverein Museum Nortorf wirbt vor diesem Termin für den Standort. Am Donnerstag nahm der Verein eine alte Schallplattenpresse wieder in Betrieb.