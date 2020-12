Tonnenschweres Gewicht auf den Millimeter genau zu platzieren, das war die große Herausforderung für die Bauarbeiter auf der Bundesstraße 77 in Rendsburg. Die Behelfsbrücke wurde von zwei Kränen in Position gebracht. Über sie soll Verkehr fließen, während ein Ersatz für die Eiderbrücke gebaut wird.

B77 in Rendsburg

B77 in Rendsburg - Behelfsbrücke wird über Eider montiert

B77 in Rendsburg - Behelfsbrücke wird über Eider montiert

Von Malte Kühl