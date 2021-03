Die Corona-Krise wird für die Schüler an den Beruflichen Bildungszentren in Rendsburg ein Belastungsfaktor. Darauf wiesen Sozialarbeiterinnen in ihrer Bilanz über ein Jahr Pandemie hin. Auffällig sei auch, dass vermehrt Teilnehmer bei virtuellen Unterrichtseinheiten nebenbei Onlinespiele zockten.