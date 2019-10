Landfrauen sammeln für Frauen in Afrika

Rendsburg

Beim Landfrauentag am 15. Mai begann die Spendenaktion „Jeder BH für Afrika“, erinnerte sich Ulrike Rohr, Präsidentin des Landfrauenverbands Schleswig-Holstein. Eine Landfrau hatte den Tipp gegeben, für bedürftige Frauen in Afrika Unterwäsche an die in Schottland beheimatete Hilfsorganisation „Smalls for all“ zu spenden. Die Schottin Maria Macnamara gründete die Organisation 2010, nachdem sie bei einem Arbeitsaufenthalt in Afrika das Leben und den geringen gesellschaftlichen Stand bedürftiger Frauen kennengelernt hatte.

Unterwäsche ist ein Statussymbol

„Unterwäsche ist für Frauen in Afrika oft ein Luxusartikel“, berichtete Ulrike Rohr. Als Statussymbol biete Unterwäsche einen gewissen Schutz der Persönlichkeitsrechte, steigere das Ansehen der Frauen, helfe, sexuelle Gewalt zu verhindern. Die Wäsche schütze außerdem vor Infektionen, berichteten die Landfrauen in ihren Verbänden.

10.000 Büstenhalter und Unterhosen wurden gespendet

Die Resonanz war spektakulär: Nicht nur Frauen aus 168 Ortsvereinen im Land und ihre Freundinnen spendeten, auch Landfrauen aus Niedersachsen und Baden-Württemberg schickten Wäschepakete mit Fehlkäufen oder original verpackten Wäschestücken. „Die jungen Landfrauen hatten die Aktion per Facebook und Twitter bekannt gemacht“, berichtete Claudia Jürgensen, Vizepräsidentin der Landfrauen.

Vier Big Packs, riesige Säcke, reichten nicht aus, um rund 7000 gespendete Büstenhalter und 3000 Unterhosen aufzunehmen. Die Landfrauen brauchten weitere Säcke, um die im Keller des Bauernverbandgebäudes in Rendsburg zwischengelagerte Kleidung reisefest zu verpacken. „Jetzt ist die Aktion beendet“, sagte Ulrike Rohr.

BHs kommen per Reisebus nach Schottland zur Hilfsorganisation

Die Spenden wurden Oliver Gröpper vom Busunternehmen Neubauer übergeben. „Das Unternehmen ist ein Fördermitglied in unserem Verband. Wir haben um Unterstützung gebeten“, erklärte Ulrike Rohr. Die Spenden werden im Buskofferraum am 15. Oktober mit einer Reisegesellschaft von Rotterdam nach Kingston upon Hull in Großbritannien übersetzen.

Nach Stopps in Gretna Green, Glasgow und Edinburgh wird der Busfahrer die Spenden an die Organisation „Smalls for all“ übergeben, die Frauen in 20 afrikanischen Ländern erhalten. Aktuell sind Kenia, Malawi, Madagaskar und Sierra Leone auf dem Spendenplan.

„Die Hilfsorganisation nimmt auch Geldspenden an“, informiert Gaby Brüssow-Hofmann Spendenwillige.

