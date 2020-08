Barbara Becker, die 1987 den Freundeskreis Asyl in Bordesholm gegründet hatte, hat ein neues Buch veröffentlicht. In "Meine namibischen Jahre" will die 82-Jährige Mut machen, mehr Verständnis für Bürgerkriegsflüchtlinge zu zeigen. Sie schreibt über ihre Schwierigkeiten, in Afrika Fuß zu fassen.