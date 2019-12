Negenharrie hat zehn niedliche Neubürger

Negenharrie

Eine sehr junge Festrunde traf sich am Sonnabendnachmittag im Saal der Gaststätte Zum Alten Haeseler: Bürgermeister Hans-Jürgen Leptien hatte junge Eltern und ihren Nachwuchs eingeladen, um Neubürger zu feiern: Zehn kleine Negenharrier erblickten 2019 das Licht der Welt. - Für das Dorf mit 370 Einwohnern eine kleine Sensation.

Zehn kleine Negenharrier

Über die Ursache des Geburtenanstiegs kann man nur spekulieren. „Wir haben kein Neubaugebiet, in das viele junge Familien gleichzeitig eingezogen sind“, sagt Bürgermeister Leptien. Auch ein gemeinsames Sommerfest oder ein Stromausfall als vorangeschaltetes begünstigendes Moment können ausgeschlossen werden: Die Babys kamen in einem Zeitraum von elf Monaten zur Welt, Das jüngste Kind, Tjorben-Niklas Stangl, ist gerade acht Wochen alt, das älteste, Sophia Einfeld, elf Monate.

Feuerwehrgerätehaus als Treffpunkt

Bürgermeister Hans-Jürgen Leptien bot den Eltern den Extraraum im Feuerwehrgerätehaus als Treffpunkt an, um einen Austausch zu erleichtern. „Früher gab es dort schon eine Spielgruppe“, erzählte er. Der Raum liege günstig: Direkt daneben ist ein Spielplatz.

„Vielleicht entsteht heute Nachmittag ja eine Whatsappgruppe,“ hoffte Mutter Sarah Tönnies. Bürgermeister Leptien, selbst Vater von vier Kindern, hatte als Geschenk eine Finanzspritze für die Eltern vorbereitet.

Kein Kindergarten

Bei einer Idee, die angesichts der Gleichaltrigen wach wurde, winkte der 68-jährige Bürgermeister jedoch sofort ab: „Wir werden keinen Kindergarten im Dorf bauen.“

Die Negenharrier Neubürger nahmen das Fest gelassen auf.

Während die Eltern Marzipanschnitten und Kuchen schlemmten, aß der Dorfnachwuchs Bananen, trank Fläschchen oder wurde gestillt. Die Gaststätte hatte für den jungen Besuch neun Hochstühle vorbereitet. Das zehnte Kind hatte einen Termin.

Vor dem Foto Mittagsschläfchen

Vor dem Fototermin wurde in aller Ruhe abgewartet, bis auch das jüngste Baby sein Mittagsschläfchen im Wagen beendet hatte. Selbst beim Fotoshooting blieben die niedlichen Neubürger bis zum Schluss geduldig.

„Die Kinder sind in Negenharrie immer so ruhig“, erzählte Mutter Janina Stangl. „Man sagt, das liegt an der guten Luft im Dorf.“

2020 haben sich vier Mal Nachwuchs angemeldet

„Ich will das Baby-Kaffeetrinken nicht jedes Jahr anbieten“, kündigte Bürgermeister Hans-Werner Leptien an. - Vielleicht sehen die Negenharrier die Ankündigung als sportliche Herausforderung. Schon jetzt haben sich für 2020 vier neue Dorfbewohner angemeldet. „Mal sehen, was noch kommt,“ meinte der Bürgermeister schmunzelnd.