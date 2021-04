Schacht-Audorf

Eine Petition von Bürgern fordert die Öffnung des Zaunes außerhalb der Badesaison. Sie zweifeln die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde wird an. „Und genau das ist der Punkt. Es handelt sich nicht um eine Badestelle, sondern um ein Naturbad“, sagt Bürgermeisterin Beate Nielsen (CDU). Bei einer Badestelle bestehe die Pflicht nicht, bei einem Naturbad allerdings schon.

Verzicht auf Stege, Rutsche und Ponton

Um den Status einer Badestelle wiederherzustellen, müssten sämtliche baulichen Anlagen zurückgebaut werden. Das hieße auf Stege, Rutsche und Ponton müsse verzichtet werden. Im vergangenen Jahr sei der Abbau der Anlagen auf eine Summe von etwa 150000 Euro geschätzt worden. Nun soll ein Gutachten klären, ob die Situation an der Badestelle anders einzuschätzen ist. „Wir erwarten ein Ergebnis in einigen Wochen“, sagt die Bürgermeisterin. Vielleicht entdeckten die Experten auch andere Möglichkeiten, um das Areal neu zu bewerten.

Im Mai 2020 hatte die Gemeindeversammlung einstimmig für den Bau der Umzäunung für rund 20000 Euro gestimmt. Diese sollte das Naturbad in Zeiten absichern, in denen keine Badeaufsicht die Anlage überwachte. Grund dafür war es, dass die Verwaltung sich mit einem Gerichtsurteil von 2017 beschäftigt hatte und zu dem Schluss gekommen war, dass es sich bei der Anlage am Dörpsee um ein Naturbad handele, bei dem die Verkehrssicherungspflicht höher sei, als bei einer Badestelle. Bei Badeunfällen ohne Aufsicht hafteten dann die Bürgermeisterin sowie die Gemeindevertreter, erläuterte Nielsen.

Zaun außerhalb der Saison öffnen

Nun fordert eine Petition, die von Thomas Wolter ins Leben gerufen worden war, dass der Zaun außerhalb der Saison zu öffnen sei. Zwar erkennen die Initiatoren der Petition an, dass die Infrastruktur an der Badestelle problematisch sei, sollte sie unbeaufsichtigt sein, aber es sei keineswegs notwendig, den ganzen See zu sperren. So wird vorgeschlagen, dass die Treppen im Winter abgesperrt werden und die Rutschen abmontiert werden.

Um ein Aufzeigen solcher Alternativen ginge es auch in dem beauftragten Gutachten, meint die Bürgermeisterin. Rund 6000 Euro kostet dieses und soll in etwa vier Wochen Aufschluss geben. Danach soll es zur Not eine Sondersitzung der Gemeindevertretung geben, sagt die Bürgermeisterin.

Noch immer steht die Frage im Raum, ob es sich bei der Anlage am Dörpsee um eine Badestelle oder ein Naturbad handelt. „Ich hatte gehofft, dass das neue Badesicherungsgesetz, das im Sommer 2020 verabschiedet wurde, Klärung der Lage an den Badestellen bringt“, meint Beate Nielsen. Allerdings bezog sich dieses nur auf Küstenbäder. Auch ein Nachtrag im Herbst habe keine Ergänzungen gebracht.