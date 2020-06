Der Landtag hat ein Gesetz zur Sicherheit im öffentlichen Badewesen erlassen. Es soll helfen, Badeunfälle etwa an Seen zu vermeiden. Im Ernstfall sollen Bürgermeister vor einer Haftung bewahrt werden. Doch wie sieht die Realität aus? Ein Überblick mit Karte über das Baden in Rendsburg-Eckernförde.