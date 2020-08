Rendsburg

„Das erste Bärchen hatte ich einem Bekannten in der Gerontopsychiatrie mitgebracht“, sagte Sabine Schnoor, Initiatoren der Bärchenschmiede. „ Als ich sah, wie groß die Freude war, ist mir richtig das Herz aufgegangen.“ Aus der kleinen Geste wurde schnell eine große Idee. „Zwei Wochen später hat mein Sohn für mich in sozialen Medien eine Seite eingerichtet“, meinte Schnoor. Innerhalb kürzester Zeit sei diese Gruppe auf 150 Mitglieder angewachsen.

Nun hat die Bärchenschmiede etwa 45 feste Mitglieder, die regelmäßig Stoffbärchen für Jung und Alt nähen. Mehrere tausend Bären sind so bereits entstanden. Sie werden beispielsweise in Krankenhäusern und bei Rettungskräften verteilt, sind aber auch in psychiatrischen Einrichtungen oder in Hospizen zu finden. „Auch die Obdachlosenhilfe in Hamburg hat unsere Bärchen. Sie werden an die verteilt, die sie haben wollen“, sagte die Initiatorin. „Wir wollen mit den Bärchen einfach etwas Gutes tun.“

Die Bären haben offene Arme

Das Design der Bärchen ist relativ einfach. Bemusterter Stoff wird in die passende Form geschnitten und zusammengenäht. Anschließend wird der genähte Bär mit Watte gefüllt und verschlossen. „Unsere Bärchen haben offene Arme, damit sie die Menschen, an die sie verteilt werden, empfangen können“, so Schnoor. „Alles was überflüssig ist, wird weggelassen.“

Knopfaugen, große Schleifen und andere Verzierungen werden gegebenenfalls sogar entfernt. „Es gibt psychisch Erkrankte, die mögen es nicht, wenn sie angestarrt werden, Knopfaugen können das aber auslösen. Daher sind die Tröstebärchen ohne Augen oder mit Schlaf-Augen.“ Auch dürfen sich die Empfänger der Bärchen nicht an Teilen verschlucken können. Einige Regeln gibt es bei der Produktion daher zu beachten.

Jeder Näher verleiht den Bären eine persönliche Note

Generell unterscheiden sich alle Bärchen voneinander, jeder Näher kann in gewissen Bahnen den kleinen Trostspendern eine persönliche Note verleihen. „Ich habe damals ein Muster erstellt, das auch weitergegeben wird, aber viele Mitglieder probieren auch ein eigenes Design“, sagte die Initiatorin. Wichtig ist nur, dass eine gewisse Größe eingehalten werde.

Seien die Kuscheltiere beispielsweise zu klein, gingen sie leicht in Betten und Sofa-Ritzen verloren. Seien sie zu groß, könnten sie nicht so leicht von ihren Besitzern geknuddelt werden. Dabei beschränkten sich die Beiträge der Bärchenschmiede nicht nur auf genähte Bären. Einige strickten auch, eine weitere Dame in Leipzig nähe Schultertücher. So habe jeder, der Lust habe, eine Möglichkeit, sich zu entfalten, meinte Schnoor.

Auch den Mitgliedern gibt es was

Aber nicht nur den Empfängern der kleinen Stoffbären hilft die Initiative. „Wir haben einige Mitglieder, die nutzen die Tätigkeit, um etwas Gutes und Produktives zu tun. Das kann ihren eigenen Selbstwert steigern“, sagte Sabine Schnoor. Denn einige Mitglieder hätten eigene Traumata zu verarbeiten.

Da es sich bei der Bärchenschmiede um eine Initiative handelt, können keine Geldspenden angenommen werden. „Manche Firmen oder Personen unterstützen uns mit Sachspenden, beispielsweise Stoffresten. Außerdem ist der Transport mit einigen Unternehmen geregelt, sodass sie unsere Bärchen manchmal an ihren Bestimmungsort mitnehmen“, sagte Organisatorin Schnoor. So laufe die Bärchenschmiede größtenteils ohne Geld. Weitere Mitglieder sind aber nach wie vor gesucht.

Interessierte können sich per Email an aktiontroestebaeren@gmx.de melden.

