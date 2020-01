18 Freiwillige fanden sich auf der Streuobstwiese im Emkendorfer Weg in Groß Vollstedt ein, um 17 Bäume auf der 4000-Quadratmeter-Fläche in Form zu schneiden. Burkhard Roese und Albert Bork vom Verein Alte Obstbaumweise Neumünster erklärten vorab Schneideformen und -techniken.

Von Beate König