Die Bahnhöfe in Bordesholm und Nortorf sollen bis 2026 vom Investitionsprogramm „1000-Bahnhöfe“ profitieren. Pläne der Bahn AG gibt es noch nicht. „Aktuell legen wir noch fest, welche Standorte in welcher Weise von den Mitteln profitieren“, so eine Sprecherin aus dem Regionalbüro in Hamburg mit.