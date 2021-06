Rendsburg

"An der Eisenbahnbrücke über die Personenunterführung wurden am 5. Juni bei einer routinemäßigen Inspektion Rostschäden am Trog festgestellt", sagt eine Bahnsprecherin auf Anfrage von KN-online. Deswegen sei das Gleis 1 in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Rendsburg sicherheitshalber gesperrt worden. Personen- und Güterzüge werden seither über die anderen Gleise umgeleitet. "Das hat auf den Bahnverkehr keine Auswirkungen", heißt es weiter von dem Unternehmen.

Bahnhof Rendsburg: Bahn installiert Hilfskonstruktion

Bis Ende der Woche solle eine Hilfskonstruktion installiert werden, damit die Brücke wieder befahren werden kann. "Die mangelhaften Teile werden zeitnah ersetzt, ein Zeitplan steht aktuell jedoch noch nicht fest", so die Sprecherin. Nähere Angaben zur Art der Mängel konnte das Unternehmen auf Nachfrage nicht machen.

Deutsche Bahn prüft ihre Brücken regelmäßig

Zu Gewährleistung der Sicherheit der Brückenbauwerke gebe es eine ständige Sichtprüfung durch Mitarbeiter. Alle sechs Jahre erfolge eine Untersuchung durch den zuständigen Bezirksingenieur.

Ebenfalls alle sechs Jahre, aber um drei Jahre zur Untersuchung versetzt, erfolge eine Begutachtung mit einem Fachbeauftragten für den konstruktiven Ingenieurbau.

Außerdem gebe es noch Sonderinspektionen zum Beispiel nach einem Hochwasser oder einem Unfall auf den Gleisen.