Mit Jubel dankten elf Klassen der Schule an den Eichen in Nortorf dem Verein Arbeit für Menschen mit Behinderungen für ein großes Geschenk: 110 Schüler erhielten Weihnachtstüten, die Schule 1500 Euro. Das Geld soll in Sportsachen, Schulsoftware und in eine Märchenkiste investiert werden.