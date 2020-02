Preis für Projekt „Musik in uns"

Zur Verleihung des Preises für Barrierefreiheit in Rendsburg gab es in diesem Jahr ein Ständchen der Musikgruppe „Godewind“. Preisträger war die Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie, die mit ihrem Projekt „Musik in uns“ seit Jahren hilft, die Barrieren in den Köpfen abzubauen.