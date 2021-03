Flintbek

Die Sperrung kam überraschend: Das Dach der Turnhalle hatte sich derartig verzogen, dass die Dachpfannen nicht mehr gerade lagen. In Teilbereichen seien die sogenannten Windrispen gekappt worden, die diagonal über die Dachfläche verlaufen, um die Sparren zu stabilisieren. Und die Folge war, dass die Sparren durch Belastung in der Dachebene abgeknickt sind. Und so musste die Verwaltung nach Lösungen suchen, diese wurden während der Sitzung am Mittwoch vorgestellt.

Verwaltung stellte mehrere Varianten vor

Hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise hatten sich die Mitarbeiter des Bauamts mit Architekt und Statiker bezüglich der Situation des Daches der kleinen Turnhalle ausgetauscht. "Fest steht, dass ein neues Dach erforderlich sein wird, um die Standsicherheit wieder gewährleisten zu können", erklärte Verwaltungschef Olaf Plambeck. Für ihn war ein Aspekt besonders wichtig: "Die Halle muss kurzfristig wieder nutzbar sein, ob Schule, TSV oder Herzsport, die Kapazitäten werden dringend benötigt", so Plambeck. "Als Verwaltung empfehlen wir daher, Nägel mit Köpfen zu machen."

Lesen Sie auch: Sperrung der Turnhalle

Gemeint war damit die Variante 2, die von der Verwaltung ausgearbeitet worden war. Dazu gehört eine aufwendige, aber notwendige Sanierung der kleinen Turnhalle im Zusammenhang mit einer Dacherneuerung, nach Entkernung der Grundsubstanz, inklusive einer neuen Lüftung, Deckenstrahlplatten und LED- Beleuchtung. Die geschätzten Baukosten liegen bei 400000 bis 500000 Euro.

Eine weitere Variante war die Nummer eins, die sich auf die Erneuerung des Daches der kleinen Turnhalle - neuer Dachstuhl, Dämmung, Lattung, Dachdeckung und Unterdecke - fokussierte und von geschätzten Baukosten von 185 000 Euro ausging. Eine weitere Variante hatte den Abriss der alten Halle und einen Neubau an gleicher Stelle zum Inhalt - mit Baukosten in Höhe von einer Million Euro.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verwaltung brauchte einen Beschluss, um agieren zu können

Dieter Herrmann (CDU) plädierte dafür, die "Halle nur so wieder herzustellen, dass sie nutzbar ist. Mehr sollten wir erst machen, wenn wir beispielsweise Fördermittel bekommen. Sonst wird das schnell die Gorch Fock von Flintbek", befürchtete er. Auch Michael Muhs (UWF) war kritisch, denn: "Wir wissen ja noch gar nicht, wie die Schulentwicklung weiter geht, das sollten wir bedenken."

Doch Plambeck benötigte eine Entscheidung: "Ich brauche einen Beschluss, weil auch der Nachtragshaushalt in der kommenden Woche beschlossen werden muss in der Gemeindevertretersitzung." Mit fünf Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen (FDP, Grüne) votierte der Ausschuss für die Variante eins.