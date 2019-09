In den Kirchenbänken drängten sich so viele Gottesdienstbesucher wie sonst nur zu Weihnachten, als der neue Gospelchor „Come wanna sing“ in der St.Martin-Kirche in Nortorf Premiere feierte. Mit ansteckender Freude am Singen hatten die 85 Sänger die Gemeinde zum Mitsingen und -klatschen eingeladen.