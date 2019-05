Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger: Sie alle teilen sich Wege und Straßen. Wo sich jeder bewegen darf und in welche Richtung ist in Kronshagen mancherorts unübersichtlich. An zwei Punkten, im Suchsdorfer Weg und im Hasselkamp, soll bald gelten: Radler bitte auf der Straße fahren.