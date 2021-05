Flintbek

Zur Information hatte die Verwaltung eine Tischvorlage für den Bauausschuss vorbereitet, aber auch Architekt Rüdiger Mumm war vor in Flintbek Ort, um zu erklären, "wo es hakt".

Vor rund vier Jahren, in der Nacht zum 1. Mai, zerstörte ein Großbrand das Bürger- und Sportzentrum. Die Ursache war Brandstiftung. In der Folge stand ziemlich schnell fest, dass es beim Neubau finanziell eng würde. Die Versicherungssumme von rund 2,6 Millionen Euro reichte nicht, um das Gebäude inklusive der Kegelbahn und der Schießsportanlage wieder aufzubauen. Also wurde verkleinert, die Kegel- und die Schützensparte mussten sich neue Räume suchen. Inzwischen wurden die Pläne von der Politik abgenickt, der Bau läuft an.

Probleme beim Bau durch Materialknappheit

Doch so einfach ist das nicht mit dem Bau, bedingt durch die Pandemie. Architekt Rüdiger Mumm: "Wir haben derzeit mit einer Knappheit an Baustoffen zu kämpfen, vieles ist nur begrenzt da. Holz ist teilweise gar nicht mehr zu bekommen", erklärte der Experte.

Und das ist noch nicht alles: "Wir haben auch noch Preisaufschläge von fast 100 Prozent in einigen Bereichen zu verarbeiten", fügte Mumm hinzu. Man habe zwar die Erdarbeiten noch "hinbekommen", aber nun würden bereits die Dämmstoffe fehlen. "Die benötigte Untersohlendämmung ist derzeit nicht lieferbar, daher suchen wir bereits nach einer Alternative", so Mumm weiter.

Die Bauzeit soll sich schließlich nicht verzögern. Man habe bereits eine hochwertigere Alternative gefunden, die eine Teuerungsrate von mehr als 15.000 Euro netto aufweist. Nicht nur das: Die Lieferfrist für die Untersohlendämmung wird aktuell mit zehn Wochen angegeben, aber: "Ohne Dämmung kommen wir nicht weiter", so Mumm. Er regte in dem Zusammenhang an, ein "haushalterischen Puffer" anzulegen. "Dann kann jederzeit gekauft werden, wenn es etwas zu kaufen gibt."

Zustimmung gab es von Dieter Herrmann (CDU). "Wir sollten in den sauren Apfel beißen." Anja Bläse (SPD) war froh über die Infos. "Wir wollen den Weiterbau und sind froh über diese Infos, die Sie uns zeitnah zur Verfügung stellen."

Mehrkosten über 300.000 Euro werden im Nachtrag bereitgestellt

Auch über bestimmte Änderungen im Bau wurde dabei diskutiert. Verwaltungschef Olaf Plambeck machte deutlich: "Der Ausschuss hat die Entscheidung gefällt, wie das Gebäude aussehen soll. Änderungen daran gehen nicht ohne politischen Beschluss. Wir müssen ein waches Auge auf die Ausgaben haben."

Daher hatte die Verwaltung einen Beschlussvorschlag mit einem Kostendeckel in Höhe von vier Millionen Euro für den Bau des Bürger- und Sportzentrums ausgearbeitet, dazu die Empfehlung für die Gemeindevertretung, die Mehrkosten in Höhe von 300.000 Euro im zweiten Nachtrag bereitzustellen. Der Bauausschuss votierte einstimmig für den Beschlussvorschlag.