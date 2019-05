Der Helfertag am Wochenende in Bordesholm lockte zahlreiche Besucher an. Bereits wenige Stunden nach der Eröffnung gab es bei den Organisatoren von der Feuerwehr Bordesholm und den Partnern nur strahlende Gesichter. Bei Familien kam der Helfertag gut an. Gefragt waren Mitmachangebote und Aktionen.