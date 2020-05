Beim Spatenstich schon ausverkauft

Flintbek

Nicolaus Rogge und Thomas Wiggering gehören zur Wiro Grundbesitz GmbH, die Investoren des Baugebietes nordöstlich der Straße Saalbeek und angrenzend an den Bokseer Weg zeigten sich sehr zufrieden. "Alle Grundstücke waren nach 14 Tagen bereits verkauft. Besser hätte es nicht laufen können", freute sich Rogge.

Wohnraum in Flintbek ist begehrt

Und Wiggering fügte hinzu: "Das ist der beste Beweis, dass Wohnraum in der Gemeinde Flintbek gesucht wird, auch weil die Wohnqualität in Flintbek optimal ist." Die Planung für das rund fünf Hektar große Neubaugebiet läuft seit rund drei Jahren, für Verwaltungschef Olaf Plambeck ein "normaler" Zeitraum. "Für uns als Verwaltung ist das okay, für einen privaten Investor sicher etwas zu lang", erklärte Plambeck mit einem Schmunzeln.

Es sei ein Bebauungsplan mit wenig Problemen gewesen, "Das hat alles gut geklappt. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung war sehr gut", lobte Rogge in dem Zusammenhang. Plambeck ist ebenfalls zufrieden, "Die Planungen waren immer sehr gut und wurden angenommen", betonte er.

Mit von der Partie beim Spatenstich waren auch Christoph Karstens und Tobias Geißler (Firma Karstens). "Wir sind zuständig für den Bereich Tiefbau und werden, so ist die Planung, bis zum Herbst mit den Erschließungsarbeiten fertig sein", erklärt Geißler. Acht bis zehn Mitarbeiter und mehrere große Maschinen werden in den kommenden Monaten für den Tiefbau vor Ort sein, sie kümmern sich unter anderem um die Entwässerung und die Straße, die durch das Baugebiet führen wird.

Nach dem Hochbau kommen die endgültigen Pflasterarbeiten

Danach kommt der Hochbau, "Wir haben dann erstmal Pause", sagt Karstens. "Die jeweiligen Häuslebauer sind dran. Wenn alle Häuser fertig sind, ist der Galabau dran und die Pflasterarbeiten werden erledigt." Für die Häuser werden rund zwölf Monate an Bauzeit veranschlagt - wenn alle äußeren Bedingungen mitspielen.

Rund fünf Hektar ist die Fläche groß, die neue Einfahrt in das Wohngebiet soll an der Ecke Bokseer Weg/Dorfstraße erfolgen. An dem tiefsten Punkt des Geländes wird im Bereich der Zufahrt am Bokseer Weg ein Regenrückhaltebecken entstehen.

