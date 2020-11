Zehn neue Bauplätze sollen am Lohweg in Warder entstehen. In der Gemeindevertretersitzung stellte das Planungsbüro B2K und Ingenieure GmbH eine Entwurfsskizze mit Grundstücken zwischen 650 und 810 Quadratmeter Größe vor. Geht alles glatt, könnten in einem Jahr die ersten Bagger rollen.