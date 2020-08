Bordesholm

Bedingt durch die Coronakrise hatte sich das Klimaschutzforum ein halbes Jahr nicht mehr getroffen. Die Akteure um die Gründerinnen Maike Brzakala, Sabine Gliesmann, Carola Ketelhodt und Kerstin Wessel verabredeten sich jüngst mitten im Ort: 25 Teilnehmer trafen sich draußen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Bordesholm. Diskutiert wurde zunächst im Sitzkreis, dann legte Kerstin Wessel eine sternförmige Konstruktion aus bunten Stoffbahnen auf dem Granitpflaster aus.

Niedrigenergiestandard reicht nicht

Durch die Positionierung an bestimmten Stoffbahnstellen machten die Klimaschützer für sich deutlich, wie intensiv sie sich engagieren und welche Themen sie vorrangig bearbeiten wollen. So nimmt sich die Gruppe „ Bauen und Wohnen“ das geplante Baugebiet am Grünen Weg in Wattenbek vor. Aus deren Sicht werden in den Bebauungsvorgaben zu wenig Anforderungen an die Wärmedämmung gemacht. „Ein netter Niedrigenergiestandard reicht nicht aus“, betonte Kerstin Wessel. Geplant ist jetzt ein Dialog mit Wattenbeks Bürgermeister Oliver Kruse.

Weiter will das im vergangenen Dezember gegründete Forum in Zusammenarbeit mit den Schornsteinfegern einen Flyer auflegen, der auf einen verstärkten Ausbau von Solaranlagen abzielt. Im Fokus stehen dabei öffentliche Gebäude. „Wir haben 40 kommunale Einrichtungen, wenigstens auf der Hälfte kann Fotovoltaik aufs Dach. Das rechnet sich auch für die Gemeinden“, sagte Kerstin Wessel. In puncto Mobilität will sich die Initiative zudem die Radwegsituation vorknöpfen und sich bei den Versorgungsbetrieben für Car-Sharing-Modelle stark machen.

Klimaschutz : keine Spaßaktion

Unverständlich ist für das Klimaschutzforum, dass in der Region noch keine Klimabilanz aufgestellt wurde. „Seit einem halben Jahr gibt es vom Land ein kostenloses Programm dafür, passiert ist bisher aber nichts.“ Die Forummitglieder wollen das Thema Klimaschutz weiter hochhalten – und dabei deutlich machen, dass es sich um keine Spaßaktion handelt. Wessel: „Wir empfinden alle Verantwortung für die Region und werden sehr konsequent weiter den Finger drauflegen.“

Als nächstes Treffen legte die Initiative Donnerstag, 10. September, als Termin fest. Info: www.forum-klimaschutz-bordesholm.de

