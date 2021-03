Bordesholm

Beide Projekte haben eine gemeinsame Historie. So gehörten die jetzt abgerissenen Baracken zum längst nicht mehr existierenden Sägewerk Gevecke. Aktueller Besitzer des Areals ist die Firma Granit Tiefbau, die dort 14 Reihenhäuser baut. Das Unternehmen selbst zieht ins Ökologische Gewerbegebiet um. Eine rund 2,50 Meter hohe Lärmschutzwand trennt die Baustelle vom Bauhof der Gemeinde Bordesholm, dort soll der alte Unterstand einem Neubau weichen. Die 45 Meter lange Holzkonstruktion stammt ebenfalls aus der Sägewerks-Epoche – und ist nach statischen Untersuchungen nicht mehr sicher genug.

Bauhofteam wirkt an der Neubau-Konzeption mit

Ursprünglich war vorgesehen, dass die 13-köpfige Bauhofbelegschaft mit Eigenleistungen am Bau des Fundaments mitwirken sollte. Diese Planung stammt vom früheren Bauhofleiter, dem von der Gemeinde gekündigt wurde. In die überarbeitete Konzeption flossen Vorschläge vom stellvertretenden Leiter Christoph Brötz und Mitarbeiter Karsten Gerdt-Stoffregen ein.

Das Duo konzipierte unter anderem abschließbare Segmente, damit dort die hochwertigeren Fahrzeuge eingestellt werden. Zudem soll der Streusand für den Winterdienst zukünftig in einer Holzbox gelagert werden. „So verhindern wir, dass der Sand Feuchtigkeit zieht und bei Frost zu schweren Klumpen friert“, erläuterte Gerdt-Stoffregen, der sich wie seine Kollegen über viel Lob aus der Bevölkerung für den geleisteten Winterdienst freut.

Neuer Unterstand in Bordesholm kostet 53.000 Euro mehr

Statt der ursprünglich eingeplanten 120.000 Euro soll der neue Pultdach-Unterstand aber 173.000 Euro kosten. Verantwortlich dafür sind vor allem Mehrkosten für das Fundament. „Das muss von einer Firma gemacht werden, das Bauhofteam hat dafür keine Zeit und hat auch nicht alle notwendigen Geräte zur Verfügung“, erklärte Bürgermeister Ronald Büssow. Ein Großteil der Mehrkosten soll durch Einsparungen aufgefangen werden. So fällt ein Doppel-Umkleidecontainer für 25.000 Euro weg, stattdessen wird im Bestandsgebäude mit Leichtbauwänden ein Umkleideraum gebaut.

Der Haupt- und Finanzausschuss verwies das Vorhaben an den Umweltausschuss, der am Dienstag ab 18.30 Uhr im Rathaus tagt. Abschließend behandelt wird der Neubau von der Gemeindevertretersitzung am 23. März. Dann soll es mit der Umsetzung auch bald losgehen, kündigte Büssow an. Die Bauhofmitarbeiter müssen übrigens künftig wegen der neuen Nachbarn in den geplanten Reihenhäuser nicht leiser arbeiten. „Der Bauhof war ja vorher da und hat Bestandsschutz, für Lärmschutz muss der Bauherr nebenan sorgen und der hat ja bereits eine Lärmschutzwand errichtet.“