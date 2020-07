Bordesholm

Rüdiger Marquardt ist Hofbesitzer in Negenharrie und Bauinvestor. Als Züchter der japanischen Kobe-Rinder hat er sich seit 2007 bundesweit einen Namen gemacht. Zudem ist er Geschäftsführer der Hadron AG, die in den vergangenen fünf Jahren 26 Wohnungen auf dem ehemaligen Edeka-Gelände an der Bahnhofstraße und 30 Einheiten auf dem ehemaligen Areal des Baustoffhandels Dohrn & Eggers hinter der Shell-Tankstelle gebaut hat. Und auf diesem Areal in der Bahnhofstraße 78 will Rüdiger Marquradt zehn sogenannte Micro-Appartements entstehen lassen.

250 Euro Warmmiete sind geplant

Die Warmmiete für die jeweils rund 35 Quadratmeter große Unterkunft mit 1,5 Zimmern soll bei 250 Euro pro Monat liegen. Der Mietvertrag soll nur für die Dauer der Ausbildung gelten. „In Bordesholm wird viel Wohnraum geplant und gebaut, aber insbesondere für alte Menschen“, erklärte der Investor seine Idee. Das geplante Gebäude mit drei Ebenen ähnelt den beiden auf dem Gelände gebauten Mietshäusern.

Ausbildungsplatz mit Wohnung

Die Hadron AG möchte mit dem Projekt auch Firmen, insbesondere Handwerksbetrieben, helfen, wieder mehr Auszubildende zu bekommen. Das Motto: Ausbildungsplatz mit Wohnung zu vergeben. Zurzeit ist es noch eine Idee. Grünes Licht hat Marquardt für sein Vorhaben noch nicht. Seine Voranfrage im Bauausschuss wurde Ende Juni nicht beraten. Die SPD sah ein öffentliches Interesse. Der öffentlichen Beratung wurde auch zugestimmt, allerdings durfte der Tagesordnungspunkt nicht erneut aufgerufen werden – somit kommt die Idee erst in der nächsten Sitzung am Dienstag, 18. August, auf den Tisch.

Kreishandwerkschaft begrüßt Idee

Bei der Kreishandwerkerschaft Rendsburg-Eckernförde, die händeringend um Nachwuchs in fast allen Bereichen für das im August startende neue Ausbildungsjahr sucht, kommt die Idee an. „Das Vorhaben ist toll. Und eigentlich ist das ja eine ganz alte Idee, die zum Erwachsenwerden früher dazugehörte. Aber viele junge Heranwachsende oder Eltern wollen diese Abnabelung heutzutage gar nicht“, so Geschäftsführerin Susanne Kos. Sie hält die Idee von Rüdiger Marquardt aber für einen Mosaikstein, die Handwerksausbildung wieder in den Fokus rücken zu lassen.

Digitaloffensive war guter Zug

Die im Frühjahr angekündigte Digitaloffensive in der Tischler-Innung habe zu einer deutlich stärkeren Nachfrage in der Branche nach Ausbildungsplätzen gesorgt, so Kos weiter. Wie berichtet, wird die Ausbildung digitaler, alle neue Azubis in Innungsbetrieben im Kreis werden im Rahmen eines Pilotprojektes mit einem Laptop ausgestattet. Vielleicht könnte die Idee Azubi-Appartements ja auch Pilotcharakter bekommen.

