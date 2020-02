Für Gesprächsstoff sorgte in Negenharrie im Herbst 2018 die Ankündigung von Bürgermeister Hans-Jürgen Leptien, über neue Bauplätze im Dorf nachzudenken. Das Ergebnis: Die Gemeinde, in der momentan 360 menschen leben, will ein Ortsentwicklungskonzept in Auftrag geben.