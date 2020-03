Zwei Stieleichen für den Stadtpark

Nortorf

Zwei sieben Meter hohe Stieleichen stehen als neues Baumtor am Eingang des Stadtparks an der Parkstraße. Die Gerd Godt-Grell Stiftung spendete die beiden Exemplare im Namen des Stiftungsgründers, der bestimmte, die Stiftung solle an die Ursprünge der Firma Grell Naturkost in Nortorf erinnern.

Frank Schneider aus dem Stiftungsvorstand und Bürgermeister Torben Ackermann hatte mit den in der Region lebenden Nachkommen und Geschwistern von Gerd Godt Grell die offizielle Übergabe der stattlichen Bäume geplant.

Ein Exemplar wiegt 500 Kilogramm

Wegen der Allgemeinverfügungen des Landes in Zeiten der Corona-Krise sahen die Beteiligten vom Treffen unter Baumkronen ab. Die Übergabe wurde verschoben. Da im Frühjahr Pflanzzeit ist, setzten Mitarbeiter der Nortorfer Gartenbaufirma Rumpf die Bäume. Sie baggerten für die Wurzelballen der jeweils rund 500 Kilogramm schweren Exemplare Pflanzgruben aus, hievten sie an ihren neuen Standort und stabilisierten die Stämme mit Pfählen. Die Pflege übernimmt der Bauhof der Stadt Nortorf.

Dörte Lienau, Nichte von Gerd Godt-Grell, und ihre Eltern Anke Brünn (80), Schwester von Gerd Godt-Grell und ihr Ehemann Helmut Brünn (82) schauten aus sicherer Distanz zu.

Jedes Jahr Bäume für 70000 Euro

Die Gerd Godt-Grell Stiftung wurde 2001 nach dem Vorbild der Possehl-Stiftung aus Lübeck aufgebaut. Sie ist Mehrheitsgesellschafterin der C.F. Grell Nachf. Naturkost GmbH & Co. KG. Die Gewinne des Großhandels mit 170 Mitarbeitern fließen seit 2014 zu zwei Dritteln in die Stiftung. Das sei branchenweit einmalig, erläuterte Frank Schneider. Jedes Jahr werden für 70000 Euro Bäume im Land gepflanzt, um den Kohlendioxidausstoß der Firmenfahrzeuge zu kompensieren. 200000 Euro werden an Projekte zu den Themen Klimaschutz, gesunde Ernährung und ökologische Züchtung vergeben.

Bio-Firma stammt aus Nortorf

Claus Friedrich Grell gründete die Firma 1818 in der Großen Mühlenstraße als Seilerei. 1845 zog C.F. Grell in die Johannisstraße an die neue Bahnlinie zwischen Hamburg-Altona und Rendsburg. Grell und seine Nachfolger, beide hießen ebenfalls Claus Friedrich Grell, betrieben mit Getreide und Düngemitteln einen Landhandel. 1925 wurde eine Schrotmühle angeschafft. 1930 kaufte Jürgen Godt die Firma, er baute unter dem Namen C.F.Grell Nachf. die Marktposition mit Getreide-, Futter- und Düngemitteln aus. In den 1970er-Jahren kamen Demeter- und Bioland-Betriebe zum Reinigen und Absacken von Getreide in den Betrieb. Gerd Godt baute nach der Geschäftsübernahme in den 80er Jahren das Angebot der Firma von Biogetreide-Aufbereitung zum Biogroßhandel aus.

Das Unternehmen zog 1997 nach Kaltenkirchen um. In der Johannisstraße eröffnete der heute in der Poststraße angesiedelte Erdkorn-Bioladen, in der Johannistraße hat ein Makrobiotik-Geschäft eröffnet.

