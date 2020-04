Start für die neue Eiderbrücke

Rendsburg

Ab Juni ist auch wieder mit längeren einseitigen Sperrungen des Tunnels unter dem Nord-Ostsee-Kanal zu rechnen – so ist in der zweiten Jahreshälfte mit zwei Nadelöhren zu rechnen.

Land investiert 22 Millionen Euro

Die über 60 Jahre alte Eiderbrücke schwächelt. Vor acht Jahren war sie mit einem Stützkorsett aus Stahlbolzen verstärkt worden, durch das die Lebensdauer bis 2022 verlängert wurde. 22 Millionen Euro investiert das Land in den Brückenaustausch, teilte LBV-Sprecherin Dagmar Barkmann mit. Die neue Eiderbrücke, die eine Länge von 71 Metern und eine Breite von 22 Metern haben wird, soll vor dem Startschuss für die neue Rader Hochbrücke entlang der Autobahn 7, der 2023 vorgesehen ist, fertig sein. Die B 77 ist die wichtigste Umleitung, falls die Hochbrücke wegen der Witterung für leere Lkw und Wohnwagen gesperrt werden muss.

Ab 14. April werden die Überholspuren auf beiden B 77-Seiten gesperrt. „Damit schaffen wir Platz für das Durchtrennen der Betonwand in der Fahrbahnmitte“, so LBV-Sprecherin Barkmann. Einspurig je Fahrtrichtung wird der Verkehr für neun Monate über die Brücke geleitet. Höchsttempo ist 50 Kilometer pro Stunde. In dieser Zeit wird die vierspurige Behelfsbrücke gebaut, die laut Barkmann zwei Jahre Bestand haben wird. Während dieser Zeit wird das alte Bauwerk abgerissen und die neue Eiderbrücke gebaut. 48.000 Kubikmeter Boden, 3000 Kubikmeter Beton und 550 Tonnen Stahl sollen verbaut werden.

Auch der Kanaltunnel wird saniert

„Für die gesamte Bauphase ist ein Konzept erarbeitet worden, das ohne planmäßige Vollsperrungen auskommt, sodass glücklicherweise Umleitungen durch Rendsburg vermieden werden“, betont Barkmann. Allerdings befindet sich kurz hinter der Eiderbrückenbaustelle der Kanaltunnel. Der bleibt bis Ende Mai vierspurig befahrbar. „Die Arbeiten im Mittelgang laufen derzeit noch“, so Jirka Menke, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau. „Im Anschluss werden die Restarbeiten an den Tunnelröhren erfolgen. Termine stehen aber noch nicht fest.“ Für die Arbeiten muss dann aber wieder eine Röhre voll gesperrt werden. Bis Ende des Jahres soll die Tunnelsanierung abgeschlossen sein, die Abschlussarbeiten fallen aber für Monate in die Zeit des zweispurigen Baustellenverkehrs.

Gilgenast setzt auf gute Kommunikation

Der Wirtschaftsraum Rendsburg sei durch die lange Bauphase am Kanaltunnel, was Bundesbehörden zu verantworten hätten, schwer gebeutelt worden und habe einen großen Imageschaden erlitten, so Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenast. Zwei Dinge seien aus seiner Sicht jetzt wichtig: „Gute Kommunikation und eine zügige Fertigstellung, bevor die Arbeiten an der Rader Hochbrücke beginnen.“ Die vierspurige Behelfsbrücke ist „das gemeinsam gefundene Ergebnis der Debatten in der Vergangenheit“, führte der Verwaltungschef aus. Zwei Spuren je Fahrbahn auf der Behelfsbrücke, mit den entsprechend großen Radien, seien insbesondere wegen des starken Lkw-Aufkommens notwendig.

Gilgenast dankte auch dem Unternehmensverband, der sich in den letzten Jahren durch viele Appelle und Proteste für die Belange seiner Betriebe eingesetzt hat. Der Geschäftsführer Jens van der Walle betonte: „Ich hoffe, dass alle Beteiligten aus der katastrophalen Tunnelplanung gelernt haben und nun alles reibungslos läuft.“

