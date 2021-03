Molfsee

Mit schwerem Gerät kommen die Mitarbeiter der Firma Hanse-Grand den Mielkendorfer Weg entlang. Das neue Material wurde bereits auf dem Wanderweg abgeladen, nun steht die Verarbeitung auf dem Programm. Bauleiter Marius Gregorczyk steigt aus dem Fahrzeug und weist seine Mitarbeiter an. Zuerst wird das Rüttelgerät abgeladen, danach die Fläche inspiziert. "Unser Klimabaustoff ist atmungsaktiv und lässt Wasser durch", so der Bauleiter.

Gefälle muss abgeflacht werden

"Die Gemeinde hat entschieden, das Gefälle abzuflachen, um einer größeren Personenzahl den Zugang zu erleichtern", fasst Bauamtsleiter Jan Evers die Idee zusammen. Damit werde der Weg zwar nicht barrierefrei, aber zumindest barriereärmer.

Auf knapp 80 Metern soll der Spezialbaustoff verteilt werden. "Danach wird der Klimabaustoff gefestigt", so Gregorczyk weiter. Das Besondere an dem Belag: "Es handelt sich um eine dynamische Ausgleichsschicht, die mit einer wasserregulierenden Funktionslage arbeitet", sagt Jan Evers.

Auch im Kolberg wird gearbeitet - Schäden am Gehweg

Der Bauamtsleiter hofft, dass die Maßnahme am Mittwoch beendet ist, denn: "Der Weg nach Kiel ist doch sehr frequentiert und musste nun gesperrt werden." Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 6700 Euro.

Auch im Bereich Kolberg wird in diesen Tagen gearbeitet. Dort mussten einige Bäume gefällt werden, weil die Wurzeln bereits Schäden am Gehweg verursacht haben. "Vier Bäume wurden gefällt, auch dort wird der Weg mit dem Spezialbaustoff aufgefüllt. Wir hoffen so, weitere Schäden vom Gehweg wegzuhalten", erklärt der Bauamtsleiter.