Ortskernplanung, Bauvorhaben auf dem Areal von Klemms Gartenmarkt und marode Radwege: Die großen Themen in der Gemeinde prägten auch die Einwohnerversammlung in Kronshagen am Dienstagabend. Bekannt wurde, dass die Ausschreibungstexte für die Bebauung der Ortskern-Nordseite veröffentlicht wurden.