Bummeln im Schein von 25 Feuerschalen

Die 18. Auflage des Dämmershopping wartet am Freitag, 8. November, von 17 bis 21 Uhr mit einem üppigen Programm auf. 50 Betriebe, mehr denn je, öffnen am verkaufsoffenen Abend. Rund 3000 Besucher aus der Region lockt das heimliche Stadtfest jährlich ins Zentrum von Nortorf. Das gelang auch im vergangenen Jahr, als sogar das Wetter noch mitspielte.

Marktplatz wird zum Dämmershopping illuminiert

Neuerung zum Lagerfeuer auf dem Marktplatz ist eine Extra-Illumination. „Es sind LED-Leuchten, um die Kohlendioxidbelastung gering zu halten“, erklärte Klaus Pommrehn aus dem Vorstand des Vereins Handel, Handwerk und Industrie (VHHI). Der VHHI wird 25 Feuerschalen aufbauen - zehn mehr als 2018. „Das Dämmershopping hat sich aus der Innenstadt Richtung Teldec-Park und Jungfernstieg ausgeweitet“, erklärte Timmy Rohweder aus dem VHHI-Vorstand. Der Flammenschein soll Besuchern den Weg weisen.

Dämmershopping beginnt mit einem Laternenumzug

Der lange Einkaufabend, der immer nah am Martinstag, dem 11. November, geplant wird, beginnt um 17 Uhr mit einem Laternenumzug. Der Kyffhäuser Jugendmusikzug aus Nindorf begleitet die Laternenläufer vom Start ab der Ladestraße bis zum Marktplatz. Dort können Kinder in den Regentonnen-Express von Henning Stern einsteigen. In der Poststraße wird Pony-Reiten für Kinder angeboten.

Live-Musik tönt von drei Bühnen: Im Teldec-Park spielen „Alles in Ordnung“, auf der Teldec-Meile „ Uli Bahr mit Band“, auf dem Hinterhof von Drogerie Klünder „Roadster Rock“. Am Kesselhaus gibt es Musik vom Plattenteller. Nachtschwärmer treffen sich am Jungfernstieg bei der Rockband „Quo Vadis“, die auf dem Parkplatz von Hartmut Tiegs spielt.

Testfahrten im Tesla beginnen am Marktplatz

In der Innenstadt laden Imbiss- und Zuckerbuden, Feuerschlucker, Gaukler, Jagdhornbläser, Akkordeon- und Drehorgelspieler zum Verweilen ein. Am Marktplatz stellen sich Pfadfinder des Stamms von Acken, die Landjugend Thienbüttel und die Freiwillige Feuerwehr vor. Der Verein Elektromobilität Nord präsentiert Infos über Elektroautos und lädt zu Testfahrten in den stark motorisierten Wagen der Firma Tesla ein. E-Scooter werden vorgestellt.

Dort ist auch der Stand der „Aktiven Zylinder“ der Nortorfer Vogelgilde und des Vereins Team Doppelpass zu finden. Zu seinen Gunsten verlost die Sparkasse Eintrittskarten für ein Champions-League-Spiel des THW Kiel und für ein Spiel von Holstein Kiel. Der Förderverein der Nortorfer Kita bietet an Basarständen in der St.Martin-Kirche Weihnachtsdeko, Kürbisbrot und -suppe an.

