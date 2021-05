Bordesholm

Eine Neuerung beim Ferienclub in der Bücherei im Huus an'Markt in Bordesholm ist, dass auch Mädchen und Jungen mitmachen dürfen, die nach den Sommerferien in einer vierten Klasse unterrichtet werden. Bisher musste man den Ferien mindestens in einer fünften Klasse sein.

Aktion startet schon am 14. Juni

Die Aktion heißt zwar Ferienleseclub, die ersten Schmöker können aber bereits ab 14. Juni ausgeliehen und gelesen werden. „Wir haben wieder viele nagelneue und exklusive FLC Bücher gekauft“, teilte Büchereileiterin Kirsten Lange mit. Zum ersten ausgeliehenen Buch erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Leselogbuch und ein kleines Präsent.

Nach jedem Buch gibt es ein Gespräch

Im Anschluss steht in dem Helferteam ein Gespräch über ein „ausgelesenes Buch“ auf dem Programm. Dabei wird über den Inhalt gesprochen. Dafür gibt es einen Stempel ins Logbuch. Es können so viele Bücher wie gewünscht gelesen werden, aber immer nur eins ausgeliehen werden. Ab sieben gelesenen Büchern erhält man ein Zertifikat in Gold. Silber gibt es für drei bis sechs Bücher, Bronze für ein bis zwei Schmöker.

Abschlussparty am 6. August

Mindestens einen Stempel zu bekommen, ist wichtig, um bei der FLC-Abschlussparty am 6. August dabei sein zu können, so Lange weiter. Wie diese Feier im Rahmen der Corona-Pandemie ablaufen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Natürlich müssen alle Teilnehmer auch die aktuellen Corona-Regeln beachten. Weitere Informationen erteilt auch die Bücherei, Tel. 04322/4612.