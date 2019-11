Thema Sport stand im Fokus der Kameraden

Rendsburg

Um den sportlichen Gedanken in den Feuerwehren des Landes zu verankern, organisierte der Landesfeuerwehrverband (LFV SH) gemeinsam mit der Unfallkasse Nord (HFUK Nord) erstmals das Landesforum „ Feuerwehrsport“ in Rendsburg. Das Motto lautete „Mach was für dich und sei fit für den nächsten Einsatz“.

Parallele zwischen Ruder-Achter und Feuerwehr

Unterstützung bekamen die Veranstalter im Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal vom Ruder-Olympiasieger und mehrfachen Weltmeister Florian Menningen. Knapp 60 Kameraden schilderte Menningen in seinem Impulsvortrag den sportlichen Weg vom letzten Platz im Deutschland-Achter bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking zur Goldmedaille vier Jahre später in London.

Die Parallele zur Feuerwehr: Wie beim Ruder-Achter mit seinem Steuermann besteht bei den Brandschützern eine Einsatzgruppe aus acht Kameraden und einem Gruppenführer, die ihre Ziele im Einsatz nur gemeinsam erreichen können. Neben dem Vortrag bekamen die Feuerwehrleute auch praktische Tipps zum Anleiten von Sportübungen oder Motivationsstrategien für den Alltag an die Hand.

