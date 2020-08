Bordesholm

Für den Bordesholmer See gilt mittlerweile eine ganzjährige Badewarnung. Mehrmals in diesem Sommer musste das Ordnungsamt in Bordesholm wegen der Blaualgen ein Badeverbot aussprechen, das jüngste Verbot wurde am 17. Juli aufgehoben. Am Mittwoch Vormittag sprangen zwei junge Männer an der Badestelle in den See. Das undurchsichtige, grüne Badewasser schreckte das Duo aus Hamburg nicht ab. „Wir sind von der Elbe was ganz anderes gewohnt“, erzählte Aaron Hahnemann und kraulte Richtung Klosterkirche.

Günter Stühmer will sich nicht mit der vor allem durch Phosphateinträge verursachten, schlechten Wasserqualität abfinden. Schon vor der Blaualgenplage im vergangenen Jahr, als stinkende Schlammschichten den See bedeckten, beschäftigte sich der 69-jährige Elektrotechniker mit Belüftungssystemen. In Süddeutschland wird nach seinen Erkenntnissen praktisch jedes Gewässer künstlich belüftet. „Den Leuten dort sind die Gewässer heilig, die haben nicht so viele davon wie wir“, erzählte der Bordesholmer.

Belüftung wie im Gartenteich

Die Belüftungen dort sind vielfach erprobt und sorgen für Sichttiefe und sauerstoffreiches Wasser. Das Prinzip funktioniert laut Stühmer in jedem Gartenteich: Umgebungsluft wird in das Wasser gedrückt, der darin enthaltene Sauerstoff bindet das Phosphat, das für die Algenbildung verantwortlich gemacht wird. Für den Bordesholmer See wäre die Zwangszirkulation geeignet. Eine Gruppe von Bürgern um Stühmer möchte das Verfahren in einer Infoveranstaltung unter dem Titel „Unser Bordesholmer See braucht uns jetzt!“ am Donnerstag, 13. August, im Savoykino vorstellen.

Ganz unbekannt ist das System nicht: Im November 2018 hatte sich Stühmer als Mitglied der UWB für ein Belüftungssystem stark gemacht, das begrenzt an der Badestelle zum Einsatz kommen sollte. Eine Mehrheit fand das Vorhaben mit geschätzten Kosten von 25000 Euro aber nicht. Das jetzt ausgesuchte und batteriegepufferte System, das mit Strom direkt vor Ort aus Solarmodulen betrieben wird, würde den gesamten See mit Sauerstoff versorgen können. Ein Ersatz für die vom jüngsten Seegipfel geplanten Sanierungsmaßnahmen ist die Anlage aber nicht, betonte Stühmer.

Infoveranstaltung soll das System erklären

Die Zwangszirkulation ist als Hilfe zur Selbsthilfe für den Bordesholmer See gedacht. „Der See wird kontinuierlich mit Sauerstoff versorgt, damit wird die wichtige Durchmischung verschiedener Wasserschichten angeschoben, die sonst nur im Frühjahr und Herbst geschieht.“ Über die Kosten wird der Hersteller im Savoykino informieren. Eingeladen zur Infoveranstaltung sind neben der Gemeinde Bordesholm auch Vertreter von Anrainerkommunen an belasteten Gewässern wie dem Borgdorfer See, dem Einfelder See und dem Holtsee bei Eckernförde.

Die Infoveranstaltung am 8. August im Savoykino, Schulstraße 7, beginnt um 19 Uhr. Wegen der Corona-Beschränkungen stehen nur 47 Sitzplätze zur Verfügung. Eine Anmeldemöglichkeit ist nicht vorgesehen, um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten. Das System ist auch Thema der TV-Sendung „Alle Wetter“ vom 2. Juni, die in der ARD-Mediathek abgerufen werden kann.

