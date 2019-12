Bendorf

"Wir haben am Freitag und am Samstag morgens 6.30 Uhr angefangen", sagte Mitinitiator Hauke Böge der Deutschen Presse-Agentur nach Abschluss der Aufbauarbeiten in Bendorf (Kreis im Kreis Rendsburg-Eckernförde).

Das beleuchtete Flaschenwerk hat einen Durchmesser von vier Metern und besteht aus 20 Etagen. Für den Tannenbaum aus Glas hat das etwa 25-köpfige Team aus Freunden, Nachbarn, Kollegen und Familie 0,7-Liter-Kornflaschen eines norddeutschen Unternehmens verbaut. "Die haben wir bei den Gastwirtschaften und bei Zeltfesten in der Region eingesammelt", so Böge weiter.

Eintrag ins Buch der Rekorde?

Allein hätten die Männer zwischen 16 und 55 Jahren diese Menge an Flaschen nicht leeren können. "Um Gottes willen! Das schaffst du ja gar nicht!"Die Spitze der Pyramide bildet eine Drei-Liter-Kornflasche.

Ob die Männer mit dem Werk die größte Flaschenpyramide Deutschlands gebaut haben, war zunächst unklar. "Wir wollen das noch für das Guinnessbuch der Rekorde einreichen, aber bislang haben die sich noch nicht zurückgemeldet."

Der Baum soll nun bis zum 29. Dezember auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses in Bendorf stehen bleiben. "Dann kommt er in den Glascontainer."

Von RND/dpa