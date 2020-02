Eintrittskarte in die Ausbildung

Kronshagen

„Ein persönliches Kennenlernen ist die beste Eintrittskarte in den Job“, sagt Berufskoordinatorin Regina Schmidt von der Gemeinschaftsschule. Die Möglichkeiten eröffnet die Kronshagener Berufsinformationsmesse (Krobim) am Sonnabend den Besuchern, wenn die Unternehmen neue Auszubildende für sich zu gewinnen wollen.

An eigenen Ständen in den beiden benachbarten Schulen informieren 40 Unternehmen von 10.30 Uhr bis 13 Uhr über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die sie bieten.

Berufsmesse Kronshagen zeigt viele Jobs

Meist sind auch Auszubildende selbst mit dabei, die aus eigenem Erleben berichten können, was gefordert wird und wie es im Unternehmen wirklich läuft.

Das Angebot reicht von Banken, über Landwirte, Optiker, Krankenpflege, Hotellerie, sozialen Berufen bis hin zum Einzelhandelskaufmann, Zahntechnikern oder Justizangestellten. Auch Bundeswehr, Arbeitsagentur und das Regionale Bildungszentrum Kiel sind mit dabei. Die Berufsinformationsmesse ist offen für alle Interessierten.

Lesen Sie auch: Berufsmessen in Schleswig-Holstein

„Ziel der Messe ist es, Möglichkeiten zu entdecken und Perspektiven zu entwickeln“, sagt Schmidt, die zusammen mit ihrem Gymnasialkollegen Torben Wollgast die Messe seit Jahren organisiert. Neu ist in diesem Jahr, dass mit speziellen Brillen virtuelle Firmenrundgänge gemacht werden können. So bekomme man so eine noch bessere Vorstellung, wie es in den Unternehmen aussieht, sagt Schmidt.

Auf der Berufsmesse Kronshagen halten Eltern Vorträge

Um die Vielfalt an Berufs- und Studienmöglichkeiten noch zu steigern, hat das Gymnasium Eltern rekrutiert, die über ihre eigene Berufssituation berichten. „Das fängt bei einer Architektin an geht über einen Fernsehjournalist, eine Ärztin, eine Gymnastiklehrerin, einen Informatiker bis hin zu Kapitän, Polizist und Rechtsanwalt“, sagt Wollgast.

Die Vorträge, die sich vor allem an Oberstufenschüler richten, sollen zum einen Einblick in die Berufe geben, den Schülern aber auch die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen. Los geht es damit schon um 9 Uhr. Bis 15 Uhr stehen die Eltern dann Rede und Antwort in den Klassenräumen des Gymnasiums.

Lesen Sie auch: Alle Nachrichten aus Kronshagen.