Seit dem 4. Mai sind in Schleswig-Holstein Besuche von Angehörigen in Pflegeheimen wieder erlaubt. Doch die Vorgaben sind umfangreich, in den Einrichtungen ist ein hoher Einsatz gefragt. Im Kronshagener DSW Pflege- und Seniorenzentrum brauchen Angehörige einen Termin und müssen Regeln beachten.