Grundschüler sind vorbereitet wie Profis

Felde

Was magst Du lieber: Stift und Papier oder Fotos machen? Wie sieht der Arbeitsalltag eines Reporters aus? Welche Rubriken gibt es in der Zeitung? Die Fragen der Felder Viertklässler schießen aus ihren Mündern, die Finger schnellen in die Höhe, die nächste Frage sogleich auf den Lippen. Die Grundschüler haben sich wie die Profis vorbereitet, Fragen zum Schreiben eines Artikels, zur Gestaltung der Zeitung oder zu der Ausstattung eines Reporters gesammelt. Sie stöbern täglich in ihrer Zeitungspause in der aktuellen Ausgabe der Kieler Nachrichten, schneiden Artikel oder Fotos aus und sammeln sie an der KN-Wand im Klassenzimmer. Zudem hat jeder ein Zeitungsheft angelegt: „Wir werden Zeitungs-Detektive – Wir lesen Zeitung“ steht darauf.

"Der spannendste Artikel?"

Die Fragen rund um die Arbeit eines Reporters erweisen sich für den Gast als ein gutes Gedächtnistraining. Denn für die Antworten muss etwas in den Erinnerungen gekramt werden. „Welches war der spannendste Artikel, den Du bisher geschrieben hast?“, möchte Marie wissen. Zoe interessiert, worauf es bei einer guten Reportage ankommt. „Wer war die berühmteste Person, die Du als Reporter getroffen hast?“, fragt Julius. Die Antwort „ Mark Foster“ beeindruckt die Viertklässler dann doch um einiges mehr als der Verweis auf Daniel Günther – sorry Herr Ministerpräsident.

Einige Fragen bringen auch den Profi ins Schlittern. Ein Interview mit dem eigenen Chef der Fotoredaktion wäre eine gute Vorbereitung auf den Klassenbesuch gewesen. Denn Tim möchte wissen, mit welchem Drohnen-Modell dieser seine Fotos macht. Da muss ich zunächst mal recherchieren. Die Antwort liefere ich aber nach, versprochen!

Polizei , Sport oder Kultur - vielfältige Interessen der Schüler

Als sich der Besuch dem Ende neigt, folgt der Rollentausch. Was lesen die Schüler gerne? Nelly schaut nach Polizeimeldungen. Schließlich hatte sie mal den Berufswunsch, zur berittenen Polizei zu gehen. Für das Interesse von Marie ist die Schlagzeile entscheidend: „Wenn die spannend ist, muss ich den Artikel lesen“, sagt sie. Lynde sucht nach Sportberichten, und „nach Artikeln über Leute, die ich kenne“. Jonna und Frieda waren selbst bei den VR Classics in Neumünster dabei und haben die Berichterstattung über die Reitsport-Veranstaltung verfolgt. Für Sophia sind die Artikel über Kunst und Musik am spannendsten. Vielleicht möchte sie beides später einmal studieren.

Viertklässler verfolgen auch Berichterstattung über Coronavirus

Und auch die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus bleiben bei den aufmerksamen Zeitungslesern nicht unbemerkt. „Ich würde gerne weiter etwas über das Coronavirus lesen, weil das ja auch nicht ungefährlich ist“, sagt Greta. Sie habe gelesen, dass das Virus nun Italien erreicht habe. Vielfältig sind also die Interessen der Viertklässler, die bis zum Ende des Projekts am 14. März wohl noch den einen oder anderen Artikel ausschneiden und an die Wand im Klassenzimmer kleben oder in ihre Zeitungsmappe heften werden.

Das Projekt "Medien in der Schule" (MiSch) läuft bis zum 14. März. 51 Grundschulen aus der Region bekommen die Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung ins Klassenzimmer geliefert. MiSch bieten beide Zeitungen in Kooperation mit der Förde Sparkasse an. 83 dritte und vierte Klassen mit rund 1700 Schülern nehmen in diesem Jahr an dem Projekt teil, das Lese- und Medienkompetenz fördert und einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit eines Medienhauses gewähren soll. Angelpunkt der Entdecker ist der MiSch-Blog. Darin halten die Schüler ihre Eindrücke und eigenen Beiträge fest – unter anderem für den Kreativwettbewerb, der unter dem Motto „So leben wir in 100 Jahren“ steht.

Mehr Infos zu dem Projekt gibt’s auf blog.kn-misch.de