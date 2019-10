Kronshagen

Der oder die Täter hatten hinter einer Wand in der Tiefgarage unter dem Markant-Markt in Kronshagen in der Kopperpahler Allee ganze Arbeit geleistet. Auf einer Fläche von 240 Quadratmetern wuchsen dort etwa 2000 Marihuana-Pflanzen im überwiegend erntefähigen Zustand. Die Kripo sicherte 35 Kilogramm Marihua...