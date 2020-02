Unterstützung bei der Selbstbestimmung

Kronshagen

Der 1993 gegründete Betreuungsverein hat Büros in Rendsburg und Eckernförde. Um im großen Flächenkreis auch im Kieler Umland erreichbar zu sein, bot sich ein Angebot in Kronshagen an. „Als sich die Idee der Kooperation mit der Gemeinde entwickelte, entstand gerade das Beratungsbüro im Bürgerhaus“, sagt Vereins-Geschäftsführer Voigt. Seit den Anfängen habe die Bekanntheit des Angebots zugenommen. Und die Nachfrage werde weiter steigen, glaubt Voigt. „Durch den demografischen Wandel wird der Bedarf nicht geringer werden“, sagt er.

Ehrenamtler werden geschult und eng begleitet

Die Aufgaben des Vereins fußen auf zwei Säulen. Zum einen geht es um Ehrenamtspflege: ehrenamtliche Betreuer finden, sie ausbilden und in Verfahren vermitteln. Sie dürfen die rechtliche Betreuung von Menschen übernehmen, die ihre Angelegenheiten, zum Beispiel in den Bereichen der Vermögenssorge oder Gesundheitssorge, nicht mehr alleine regeln können und keine Vorsorgevollmacht ausgestellt haben. „Wir freuen uns über jeden, der freiwillig die Hand hebt“, sagt Voigt. Die sehr enge Begleitung der Ehrenamtler sei „eine unserer Kompetenzen“, sagt er. In Grundkursen bekämen die Freiwilligen die Grundzüge des Betreuungsrechts und Fragen der Haltung vermittelt. Denn die Betreuung soll keine Erziehung sein. „Das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ist die heilige Kuh der Betreuung“, sagt Voigt.

Findet sich kein Betreuer im engeren Umfeld, kann der Verein übernehmen

Die zweite Säule ist die Beratungs- und Betreuungstätigkeit selbst. Wenn möglich sieht der Gesetzgeber Familienangehörige oder Freunde als Betreuer vor. So komme es auch in der Praxis häufig vor, sagt Voigt. Kann niemand aus dem näheren Umfeld diese Aufgabe übernehmen, kann ein rechtlicher Betreuer diese Stellvertretung übernehmen. Da jeder Fall seine Besonderheiten hat, organisiert der Betreuungsverein Info-Veranstaltungen, um die Betreuer über die Grundlagen hinaus zu schulen. Welche Veränderungen bringt das Bundesteilhabegesetz mit sich? Was ist beim Umgang mit demenzerkrankten Betreuten zu beachten? Solche Fragen werden dabei geklärt.

Kostenloses Angebot, das von Land und Kreis finanziert wird

Wer sich über Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung zunächst informieren will, kann einfach in der Sprechstunde vorbeikommen oder sich vorher anmelden, um Einzelheiten zu klären. „Lieber eine Beratung zu viel als eine zu wenig“, sagt Voigt. Mitbringen bräuchte man grundsätzlich nichts – auch kein Geld. Das gesamte Angebot ist kostenfrei, wird von Land und Kreis mit Fördergeldern finanziert.

Sprechstunde im Beratungsbüro des Kronshagener Bürgerhauses

An jedem zweiten Montag im Monat bietet der Betreuungsverein von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Sprechstunde im Beratungsbüro, Untergeschoss Bürgerhaus, Kopperpahler Allee 67, an. Fragen oder Anmeldungen unter Tel.: 04331/338070 oder per E-Mail an info@betreuungsverein-rendsburg.de

