Neue Ampeln machen Bordesholm sicherer

Bordesholm

In den vergangenen Tagen waren öfter Techniker der beauftragten Firmen zu sehen, die an Schaltkästen, Schildern und den Lichtzeichenanlagen arbeiteten. Im Januar starteten die Arbeiten an den Ampelkonstruktionen an der Kreuzung L 49/ Moorweg/Eiderhöhe und der mehrere hundert Meter östlich gelegenen Kreuzung L49/Reesdorfer Weg/K 15. Nach mehreren witterungsbedingten Unterbrechungen sind die Arbeiten jetzt auf der Zielgerade angekommen.

Kreuzungen werden jetzt sicherer

Nach der Abnahme der Arbeiten sollen die Ampeln Mitte April erstmals in Betrieb genommen werden. Einen Pressetermin, bei dem Vertreter des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH), des Kreises Rendsburg-Eckernförde und aus dem Amt Bordesholm symbolisch auf einen Schaltknopf drücken, wird es wegen Corona nicht geben. Wichtiger dürfte für die Autofahrer und Fußgänger sein, dass die Kreuzungen mit den für 262.000 Euro gebauten Ampelanlagen jetzt sicherer werden. Seit mehr als zehn Jahren forderten Bürger und Kommunen eine Entschärfung der unübersichtlichen Kreuzungsbereiche. An den viel befahrenen Knotenpunkten gab es bislang einige schwere Unfälle und viele brenzlige Situationen.

