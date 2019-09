Was kann der Betriebshof noch leisten?

Bordesholm

Das Planungsbüro B2K aus Kiel schätzte die Kosten für eine Modernisierung des Areals am Mühlenredder auf 2,75 Millionen Euro. Eine Aussiedlung und ein Neubau am Klärwerk in Reesdorf, wie auch mal angedacht, scheint angesichts der Kosten von 4 bis 5 Millionen Euro nicht mehr infrage zu kommen. Die Gutachten und Pläne haben die Kommunalpolitiker in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur erst einmal zur Kenntnis genommen. Entscheidungen sind noch nicht gefallen, allerdings stellte der Ausschuss einen „dringenden Handlungsbedarf“ fest. In welche Richtung das gehen wird, darauf wollte sich Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD) auf Nachfrage nicht festlegen. „Fakt ist, dass die Gemeinde handeln muss, um auch neueren gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.“ Er hält den TBH nicht für „unterbesetzt“. Die Expertise von Uwe Laib sagt ja nur aus, „dass man 14 Personen hauptberuflich anstellen müsste, um alle Aufgaben zu bewältigen“.

TBH Bordesholm gut aufgestellt

Aus Büssows Sicht sei eine Kommune aber strategisch gut beraten, einen kompetenten Bauhof zu haben. Der TBH, der mit einem Betriebswirt und einem Gärtnermeister an der Spitze und zahlreichen anderen Handwerkern gut aufgestellt sei, könne viele kleinere und größere Arbeiten innerhalb kürzester Zeit selbst erledigen. Auf Fremdfirmen würde man zum Teil Wochen warten, machte er deutlich. Aus seiner Sicht müsste man die Aufgabenfülle aber unter die Lupe nehmen. Derzeit betrage das Kostenvolumen für die 10,5 Planstellen rund 550 000 Euro. „Zurzeit sind aber drei zusätzliche Kräfte über Maßnahmen der Agentur für Arbeit und einer Behindertenwerkstatt im Team dabei“, so Manfred Osbahr, Büroleitender Beamter der Amtsverwaltung.

Themen sollen im Oktober beraten werden

Ein geeigneter Zeitpunkt für die Debatte über Personal, Bauinvestition und Aufgabenspektrum könnte die Sondersitzung des Ausschusses für Infrastruktur am 24. Oktober sein. Bereits jetzt werden vier große Flächen – Naturerlebnisraum am Stintgraben, die Ausgleichsfläche hinter der Arthur-Zabel-Straße, die Fläche Am Mühlenteichen und ein Bereich im Hochzeitswald von einem Lohnunternehmer gemäht, wie eine Nachfrage von Gabriele Steffen (Grüne) im Ausschuss ergab. In dieser Sitzung sollte man auch über die anstehende Millionen-Investition für den Betriebshof sprechen, um eventuell erste Schritte anzuschieben, sagte der Bürgermeister.

Aussiedlung mit Neubau ist wohl vom Tisch

Eine Aussiedlung mit Neubau am Klärwerk, die nach Schätzung des Büros B2K 4,1 Millionen Euro kosten würde, ist für Büssow kein Thema mehr. „Die Pläne für ein Wohnbaugebiet, in dem auch das 6000 Quadratmeter große TBH-Grundstück am Mühlenredder liegt, sind geplatzt“, begründete er. In den Kosten sei das Grundstück für einen neuen Betrieb zudem nicht enthalten. Aber auch die Modernisierung des Areals ist mit 2,75 Millionen Euro ein für die Gemeinde angesichts der Schuldensituation ein schwer zu schluckender Brocken.

