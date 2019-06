Nortorf

Melanie Fechner hat in 7,5 Jahren die Bücherei mit der 280 Quadratmeter großen Fläche mit guten Ideen geprägt: Sie führte die Online-Ausleihe, die „ Onleihe“ ein, schaffte mit „Koha“ 2017 ein neues EDV-System an, das den Büchereimitarbeiterinnen die Arbeit erleichterte: Bis 2017 wurde die Ausleihe per Hand von einem EDV-System aufs andere übertragen. Jetzt werden die Daten per Scanner eingelesen.

Melanie Fechner führte Ausleih-EDV ein

Seit 2017 steht ein riesiger Touchscreen-Bildschirm in der Bücherei – für die regelmäßigen Bilderbuch-Vorlesestunden und um das digitale Angebot der Bibliothek, die im bundesweiten Ausleihnetz ist, Gästen sofort anschaulich zu zeigen.

„Mehr Gespräche in die Bücherei bringen“, war eines der Anliegen von Melanie Fechner. Sie führte 2012 den Ferienleseclub ein. In diesem Jahr fällt das Angebot aus.

Bei der langen Nacht der Bibliotheken wurden 2019 Erdgeschoss, Keller und das Foyer der Amtsverwaltung zum Treff für die Generationen.

QR-Code-Rallyes durch die Stadt starten an der Bücherei

„Fake News“ erkennen - das war eine Fortbildung, die Melanie Fechner Schülern anbot. In der Bücherei gibt es dank ihr eine Bücherei-Rallye. Zusammen mit dem Jugendtreff Tee und Schülern entwickelte Melanie Fechner daraus eine Stadtrallye, bei der sich hinter QR-Codes, die im Stadtgebiet verteilt hängen, Seiten mit Infos und Rätseln verbergen.

Es gibt noch keinen Nachfolger für Melanie Fechner

Bei aller Freude über die neue Aufgabe in der Büchereizentrale in Rendsburg weiß die Bibliothekarin: „Ich werde die Gespräche mit den Besuchern vermissen.“

Am Donnerstag öffnet die Diplom-Bibliothekarin zum letzten Mal die Glastür ins Leseparadies, danach übernehmen übergangsweise die Bibliotheksmitarbeiterinnen Kerstin Struve und Yasmin Erbolut die Aufgaben in der Stadtbücherei. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt worden.

Zum Einstieg im November 2011 hatte man der Bibliothekarin von Seiten der Stadt den Umzug der Bücherei aus den fensterlosen, im Sommer stickigen Räumen in der Amtsverwaltung in Aussicht gestellt. Die Planungen, Flächen in der Innenstadt anzumieten, zerschlugen sich zwei Mal, berichtete Bürgermeister Torben Ackermann. Einmal zog ein Vermieter sein Angebot zurück, beim zweiten Mal war die Miete zu hoch.

18000 Medien im Bestand wurden 2018 insgesamt 60000 Mal ausgeliehen. Die Bücherei hat neben Büchern, CD, DVD auch Hörbücher für Kleinkinder.

