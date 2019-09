Bildung stand als einer der Schlüssel für Wirtschaftswachstum beim 29. Septembertreffen des Unternehmensverbands Mittelholstein in der Thormannhalle in Büdelsdorf im Fokus. Bildungsministerin Karin Prien erklärte als Gastrednerin: „Wir haben eine hohe Übereinstimmung in den Zielen.“