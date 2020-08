Blumenthal

"Es ist zwar längst nicht so wie in einem richtigen Konzert mit Gästen, aber es ist besser als gar nichts", sagt Matthias Meyer-Göllner mit einem Schulterzucken. Seit Beginn der Pandemie im März musste die Band auf Auftritte verzichten, ein schwerer Schlag für Vollblutmusiker. Seit 1996 ist Matthias Meyer-Göllner mit drei Musikern in Konzertsälen und auf Theaterbühnen zuhause, bei jedem Auftritt freuen sich die Vier über die Begeisterung bei den jungen und auch bei den älteren Besuchern.

Zappelbande musiziert seit vielen Jahren für Kinder

Zur sogenannten Zappelbande gehören Dirk Zühlsdorff (Schlagzeug), Matthias Meyer-Göllner (Gesang, Gitarre), Uli Ebeling (Piano, Keyboard) und Fred Schulz (Bass). Matthias und die Zappelbande spielen gern eine Art Mitmachprogramm. "Dabei sprechen wir die Kinder direkt an", erklärt der Musikpädagoge. Genau das geht jetzt nicht, denn es ist kein Publikum vor Ort. Aber: "Wir müssen so tun, als wären dort hinter der Kamera viele Menschen." Dabei ist nur Techniker Hauke mit den verschiedenen Aufnahmegeräten und Kameras unterwegs, der zweite Techniker ist Lasse - der kümmert sich hinter dem Vorhang um den Sound und die Technik.

ABK sponsert den Video-Dreh

"Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel unterstützt uns und sponsert den Videodreh", verriet Meyer-Göllner. Ab dem 22. August soll das Konzert online gehen und ist dann bei Youtube zu sehen. "Wir richten uns an Kinder zwischen drei und zehn Jahren", so Meyer-Göllner. Um 11 Uhr morgens begannen die Proben, bis 18 Uhr wurde Musik gemacht.

"Wir müssen uns sehr konzentrieren, bei Fehlern muss neu aufgenommen werden. Live kann man vieles überspielen, aber so muss man aufpassen", lacht Meyer-Göllner. Zwei Minuten später ist es auch schon passiert: "Mir fehlt gerade die Textzeile", so der Sänger. Beim nächsten Versuch klappt es, und die vier Musiker sind zufrieden mit der Wiedergabe des Songs vom "Zappelbandendetektiv Auge".

Das Corona-Konzept zur Abstandsregelung kann im DGH umgesetzt werden

"Wir müssen bei den Proben ja auch an die Abstände denken, so kamen wir auf das Dorfgemeinschaftshaus", erläutert Meyer-Göllner. "Das ist hier ideal." Nach einer kurzen Pause geht es für Dirk Zühlsdorff, Uli Ebeling und Fred Schulz weiter. Dieses Mal ohne einen einzigen Break - dafür mit Szenenapplaus für Uli Ebeling, der seinen Einsatz am Akkordeon glänzend meisterte. "Es läuft", freut sich Meyer-Göllner. Und weiter geht es im Konzert-Programm. "Am Ende wird es etwa eine Dreiviertelstunde lang sein."

