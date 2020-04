Damit der Blutspendetermin des DRK Kronshagen trotz Corona-Auflagen stattfinden konnte, musste ein Umzug aus dem gewohnten Stützpunkt am Bahnhaltepunkt her. Hilfe gab es vom Verein Tanzen in Kiel, der seine Türen öffnete. Mit Erfolg: 72 Spender ließen sich am Dienstag Blut abzapfen.