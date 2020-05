Hof Treptow setzt auf Drive-in-Geschäft

Ob Fahrrad, Auto oder gar Trecker: An dem neuen Drive-In-Schalter von Hof Treptow in Böhnhusen kann fast jeder Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug kontaktlos Essen bestellen, bezahlen und am nächsten Schalter abholen. Die Idee dazu stammt von Betreiber Andreas Treptow. Die Premiere war ein Erfolg.