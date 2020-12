Das Verkaufsverbot von Feuerwerken beinhaltet kein generelles Abbrennverbot, daher weisen die Ordnungsämter in Molfsee und Flintbek besonders auf die Abbrennverbote beispielsweise im Umkreis von Reetdachhäusern oder dem Freilichtmuseum hin. Kontrollen durch die Polizei werden angekündigt.

Böllerverbot: So bereitet sich der Kreis Rendsburg-Eckernförde vor

Von Sorka Eixmann