Blaualgen beginnen im Bordesholmer See zu blühen

"Ja, die Blaualgenblüte hat begonnen", betonte Gudrun Plambeck, Seeexpertin vom Landesamt für Landwirtschaft, Natur und ländliche Räume (LLUR) Flintbek. Der frühe Zeitpunkt hat auch sie überrascht. Allerdings habe das Frühjahr ideale Bedingungen für das Blaualgenwachstum in dem sehr nährstoffreichen Wasser geboten. "Die Hochwasserphase im Februar und März, durch die viel Wasser mit einem überdurchschnittlichen Nährstoffgehalt ins Gewässer, vor allem über den Kalbach, gelaufen ist. Dann kam ab April eine Trockenphase mit viel Sonne."

Auswirkungen auf die Badesaison unklar

Die frühe Blüte verdeutlicht aus ihrer Sicht das Problem: "Es kommt durch die externen Zuflüsse." Dass sich im Sediment abgelagerte Nährstoffe, wie im Vorsommer, wegen Sauerstoffmangel gelöst haben könnten, schloss sie wegen des frühen Zeitpunkts aus. Welche Auswirkungen das Wachstum auf die Badesaison in diesem Corona-Sommer haben wird, ist offen. Das hänge laut Plambeck vom Wetter ab.

Modder auf den Treppen ins Wasser

Momentan sind Algenteppiche auch noch nicht an allen Uferbereichen zu sehen. Im Bereich der Badestelle war es am vergangenen Wochenende und Anfang dieser Woche besonders extrem - auf einigen wassernahen Einstiegstreppen hat sich ein grünlich schimmernder Blaualgen-Modder festgesetzt. Er ähnelt dem Teppich von 2019. Im sehr flachen Wasser konnte man den Grund am Dienstag nicht erkennen. Die offizielle Badesaison in Bordesholm beginnt wie an allen Badestellen im Land am 1. Juni.

Abstandsregel auf der Liegewiese

Noch ist kein Badeverbot verhängt. Hinweise auf die Blaualgenblüte gibt es auch noch nicht. "Ich hoffe auch nicht, dass wir gleich zu Beginn der Saison ein Badeverbot erlassen müssen", sagt Tim Reimer vom Ordnungsamt der Amtsverwaltung Bordesholm. Die Algenpest verhagelte die Saison 2019. Der Strand und der Steg seien für den Start in Ordnung. Das habe eine Prüfung mit einem externen Gutachter bei einem Termin ergeben. Allerdings könne er noch keine Auskunft darüber geben, wie der Badebetrieb im Rahmen der Corona-Pandemie laufen wird. Nach dem jetzigen Stand müssen auf der Liegewiese, Strand und Steg die Abstandsregeln beachtet werden.

Schaumberge am Ufer sind Nährstoffe

Für die Umweltausschussvorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne) ist die frühe Blüte besorgniserregend. "Im letzten Jahr ging es auch sehr früh im Jahr los und ich erinnere mich, dass es 2016 schon im Mai in der Patoratsbucht einen dicken Algenteppich gab". Auch sie sieht die Quelle des Übels im Zufluss. "Durch die großen Wassermengen im Januar und Februar sind Wiesen und andere Flächen überflutet und ausgewaschen worden und dann in den See gespült worden", so ihre Vermutung. Die Schaumberge am Ufer, die bei bewegtem Wasser in den letzten Tagen oft zu sehen waren, seien ein Indiz für den starken Gehalt an Nährstoffen.

Büro soll Vorschläge zur Rettung machen

Carola Ketelhodt forderte jetzt ein zügiges Handeln trotz der Corona-Krise ein. Der Umweltausschuss wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 4. Juni, mit dem See befassen. Die Ausschreibung für ein externes Büro, das Maßnahmen zur Rettung des kranken Sees vorschlagen soll, ist vorbereitet. Das war eigentlich bereits im ersten Quartal geplant gewesen, doch wegen des Shutdowns gab es keine Sitzung. Erst in der Gemeindevertretung am 5. Mai wurden 5000 Euro freigegeben. Vielleicht liegen in der Sitzung dann auch Probenergebnisse zur frühen Blüte vor. Lia Brunke, Umweltschutztechnikern in der Amtsverwaltung, hatte das LLUR in dieser Woche auch darüber in Kenntnis gesetzt.

