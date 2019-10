Bordesholm

In einer Sondersitzung am Mittwoch, 23. Oktober, sollen ab 18.30 Uhr Details besprochen werden. Ein echte Lösung ist nicht in Sicht. Der See blühte in diesem Jahr wieder kräftig – Blaualgenblüte mit zahlreichen Badeverboten waren die unangenehmen Folgen. Neben dem Nährstoffeintrag über den Zufluss Kalbach, d...